Маккейна госпитализировали в США из-за побочных эффектов терапии рака

Сенатор конгресса США от штата Аризона Джон Маккейн госпитализирован в США в связи с побочными эффектами лечения от рака. Сообщение размещено на сайте сенатора.

«В настоящее время сенатор Маккейн получает лечение в медицинском центре Вальтера Рида в связи с обычными побочными эффектами терапии рака», — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что Маккейн благодарен врачам за их заботу, а всем, кто его поддерживает, — за добрые пожелания. Сенатор также рассчитывает скоро вернуться на работу.

В июле 2017 года у Маккейна была диагностирована глиобластома — агрессивная опухоль головного мозга. В сентябре он рассказал, что проходит химиотерапию, однако прогноз врачей по его лечению неблагоприятный — шансы на излечение врачи оценивают с вероятностью от 3 до 14%.

Слова поддержки Маккейну направляли президент США Дональд Трамп, экс-президент Барак Обама и бывшая госсекретарь и кандидат в президенты страны Хиллари Клинтон.