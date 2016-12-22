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Робби Уильямс объяснил отмену концерта в России «аномалией» мозга
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Робби Уильямс объяснил отмену концерта в России «аномалией» мозга
Общество, 10:23
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Робби Уильямс объяснил отмену концерта в России «аномалией» мозга

Британский певец Робби Уильямс заявил, что отменил часть своего сентябрьского тура Heavy Entertainment Show, включая концерты в России, из-за проблем со здоровьем и некой «аномалии» в мозгу. Об этом он рассказал в интервью The Sun.

Концерты Робби Уильямса в России должны были пройти 10 сентября в Москве и 7 сентября в Санкт-Петербурге, однако были отменены 5 сентября. Организаторы концерта сообщили о болезни артиста.

В интервью The Sun музыкант рассказал, что почувствовал недомогание во время выступления в Цюрихе 2 сентября. «Левая рука онемела, я не мог перестать пускать слюни. У меня болела голова, были проблемы с дыханием. Я не мог вдохнуть полной грудью», — пояснил Уильямс.

Врач, который осмотрел его за кулисами, сказал, что 43-летний артист может продолжать свой тур, однако после этого концерта он отправился в Лондон, где сдал анализы крови, прошел различные обследования, в том числе обследования сердца и мозга.

«Были обнаружены некоторые аномалии, в том числе что-то, похожее на сгусток крови в моем мозгу», — сказал Уильямс. «Было очень страшно, но решение было за мной», — добавил музыкант.

Врачи отправили его в отделение интенсивной терапии, где он провел семь дней. После того как музыканта выписали из больницы, он еще два месяца восстанавливался дома в Лос-Анджелесе.

Мировой тур Heavy Entertainment Show должен был завершиться выступлением в московском СК «Олимпийский» 10 сентября. Всего в тур вошли 29 шоу в 18 странах. Его открытие состоялось 2 июня на стадионе Etihad Stadium в Манчестере в Великобритании.

Робби Уильямс выпустил 12 студийных альбомов и получил самое большое число премий BRIT Awards за всю ее историю. Он входит в британский Зал музыкальной славы. За день на его тур в поддержку альбома Intensive было продано 1,6 млн билетов. За это артист попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Теги: Робби Уильямс , мозг , патология мозга , Heavy Entertainment Show
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