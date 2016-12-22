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Трамп пообещал «гигантские» налоговые льготы среднему классу к Рождеству
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Трамп пообещал «гигантские» налоговые льготы среднему классу к Рождеству
Политика, 08:49
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Трамп пообещал «гигантские» налоговые льготы среднему классу к Рождеству

К Рождеству средний класс в США получит «гигантские» налоговые льготы, заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом сообщает телеканал CNN.

Речь идет о налоговой реформе, которая включает уменьшение налоговой нагрузки на средний класс. «Мы хотим дать вам гигантские налоговые льготы к Рождеству, и если я говорю «гигантские», значит, они действительно гигантские», — сказал глава государства.

Издание Politico добавляет, что подробности, касающиеся снижения налогов, будут опубликованы в послании президента на 2018 год. «Мы приближаемся к историческому моменту, когда решим будущее экономики нашей страны. Мы в силах отказаться от цинизма тех, кто считает, что рост в 2% это нормально», — цитирует издание речь Трампа.

«Миллионы семей среднего класса выиграют благодаря нашему плану», — подчеркнул глава государства.

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В сентябре Трамп пообещал сократить корпоративные налоги до 20% к концу 2017 года. Кроме того, налоговая реформа подразумевала уменьшение налоговых категорий с 12 до трех: 12, 25 и 30%. Тогда же президент пообещал снизить налоги для среднего класса, но не указал величину льгот. В то же время Трамп заверил, что не намерен «значительно сокращать» сборы для состоятельных американцев.

Теги: налоги , Дональд Трамп , средний класс
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