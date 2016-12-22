Гонконг повысил базовую ставку вслед за ФРС США

Монетарный регулятор Гонконга повысил базовую ставку на 25 п.п., до 1,75%, вслед за ФРС США, сообщает South China Morning Post. «Надеюсь, с нормализацией процентных ставок в Гонконге все будут учитывать риски при привлечении средств», — сказал глава Валютно-финансового управления Гонконга Норман Чан.

Это третье по счету повышение ставки, которое, как предупреждал Чан, может привести к росту стоимости заимствований. Гонконг проводит собственную валютную политику и реагирует на события в США, поскольку гонконгский доллар привязан к американскому.

Накануне, 13 декабря, ФРС США подняла ключевую процентную ставку на 0,25 п.п., до уровня 1,25–1,50% годовых.







