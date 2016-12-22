В Канаде потерпел крушение пассажирский самолет с 25 людьми на борту
Общество, 06:21
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В Канаде потерпел крушение пассажирский самолет с 25 людьми на борту
В Канаде потерпел крушение самолет авиакомпании West Wind Aviation, на борту которого находились 22 пассажира и три члена экипажа. Об этом сообщили в полиции, передает CBC News.
Как отмечается в сообщении, самолет упал вскоре после взлета из города Фонд дю Лак в провинции Саскачеван на юге страны. По предварительным данным, в результате крушения несколько человек получили ранения. Жертв нет. Самолет был найден в одном километре от взлетно-посадочной полосы. На месте происшествия работают спасатели.
По факту произошедшего было начато расследование. Причины крушения и другие подробности инцидента не сообщаются.