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Во Флориде в результате ДТП со школьным автобусом пострадали 22 человека
Общество, 05:15
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Во Флориде в результате ДТП со школьным автобусом пострадали 22 человека

В американском штате Флорида в результате столкновения школьного автобуса с фурой пострадали 22 человека. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на полицейских.

Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в округе Хайлендс. На момент ДТП всего в автобусе было 39 школьников. Они ехали по шоссе US 27. Фура двигалась за автобусом на некотором расстоянии.

Водитель автобуса хотел остановиться, чтобы взять других учеников, и просигналил стоп-сигналами. Но фура не успела затормозить и протаранила его. В результате автобус перевернулся.

Двое пострадавших в ДТП школьников были госпитализированы в тяжелом состоянии. Остальным 22 раненым, в том числе водителю автобуса, помощь была оказана на месте происшествия, рассказали ABC в экстренных службах. Полиция обвинила водителя фуры в неосторожном вождении.

Теги: США , ДТП , Школьники
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