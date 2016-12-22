Уволенная помощница Трампа пыталась проникнуть в Белый дом

Уволенную из Белого дома экс-участницу реалити-шоу Дональда Трампа «Подмастерье» Омаросу Манигол-Ньюман сопроводили из Белого дома, после того как она выступила против условий увольнения с поста помощника президента и директора по коммуникациям с населением. Об этом сообщает CBS News.

Как отмечает телеканал, она была уволена во вторник,12 декабря, главой аппарата администрации президента США Джоном Келли. Он дал срок Ньюман уйти до 20 января. Однако, ей не понравились этим условия, и она хотела их обсудить, но Келли ответил ей отказом. Ньюман затем обратилась к дочери Трампа Иванке, но она также отказалась заниматься ее проблемой. После этого, бывшая сотрудница Белого дома смогла пройти в президентскую резиденцию, но на ее проникновение сработала сигнализация. Как отмечает CBS News, Келли на такое разозлился. После этого Ньюман выпроводили из Белого дома. Кто ее сопроводил, на данный момент неизвестно.

В охране Белого дома сообщили, что ее сотрудники не были задействованы в инциденте с Ньюман. В Twitter секретной службы сказано, что они только деактивировали ее пропуск, когда она была уволена из администрации президента.

Бывший сотрудник Белого дома в разговоре с CBS News cказал, что уволить Ньюман было проблемой с тех пор, как Трамп вступил в должность президента. Она могла лично говорить с американским лидером и не могла не принимать участие в работе Белого дома, хотя и были попытки сместить ее с поста. Первый глава администрации Белого дома Райан Прибус пытался уволить ее, но не смог.

Президент США Дональд Трамп после ухода Ньюман поблагодарил ее за работу и пожелал удачи. В Белом доме заявили, что она уволилась, чтобы заняться другим родом деятельности.

Реалити-шоу «Подмастерье» транслировалось на американском телеканале NBC в 2004 году. В нем участники боролись за право стать помощником Трампа. Победитель мог стать руководителем одной из его компаний, а также получал годовой оклад в размере $250 тыс. В после 2015 года шоу было приостановлено, потому что Трамп занимался президентской кампанией.