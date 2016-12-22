Песков связал с выборами давление на российский бизнес за рубежом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об усилении давления на российских бизнес со стороны иностранных государств из-за грядущих президентских выборов. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24», передает «РИА Новости».
«Это продолжающееся давление на нашу страну, которое имеет тенденцию к усилению по мере продвижения к президентским выборам», — сказал Песков. Он отметил, что многие бизнесмены могут подтвердить факт такого давления. Пресс-секретарь президента отметил, что можно заметить «какие-то первые проявления возможного дискомфорта и, наверное, несправедливой конкуренции» в отношении российского бизнеса, передает «Интерфакс».
Президентские выборы в России пройдут 18 марта. О своем участии в них уже заявил президент Владимир Путин. Это будет четвертый раз, когда он примет участие в президентской гонке. Кроме того, о своем участии объявили, в том числе телеведущая Ксения Собчак, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, бизнес-омбудсмен Борис Титов и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.