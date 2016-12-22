На Ставрополье в ДТП с автобусом пострадали шесть человек
Общество, 22:35
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На Ставрополье в ДТП с автобусом пострадали шесть человек
На Ставрополье шесть человек пострадали при столкновении автобуса и двух легковых автомобилей. Об этом сообщает местный портал «1777 Новости».
Авария произошла около 18:00 на 317 км федеральной автодороги «Кавказ».
Водитель Chevrolet, совершая маневр опережения, столкнулся с автобусом «ПАЗ», который был впереди. В результате иномарку развернуло, и она выехала на встречную полосу, врезавшись в «Ладу Гранту». В результате «Лада» съехала в кювет.
«Пострадали четыре пассажира из «Гранты», а также две пассажирки иномарки. Пассажиры автобуса не пострадали», — сказано в сообщении.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.