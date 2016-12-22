Поклонская заявила об уголовном деле из-за ее увольнения на Украине

Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская написала на своей странице в Facebook, что ее адвокаты «добились через суд регистрации уголовного производства» в связи с «нарушениями закона и моих прав» из-за увольнения из Генпрокуратуры Украины. По ее словам, такого исхода депутат «даже не ожидала». Свое увольнение Поклонская назвала незаконным.
«Могу пожелать удачи коллегам-прокурорам из Украины, которые, понятно, при таком руководстве не смогут принять законное решение», — добавила она.
В марте 2015 года в эфире НТВ Поклонская рассказала, что сама написала рапорт об увольнении после смены власти в Киеве в 2014 году. По ее словам, она отказалась работать с назначенным и.о. прокурора Олегом Махницким. «Я пришла писать рапорт об увольнении с георгиевской ленточкой», — говорила она.
Поклонская в 2012–2014 годах работала старшим прокурором в составе Генпрокуратуры Украины, с 11 по 17 марта 2014 года — прокурором Автономной Республик Крым.
Украинская прокуратура возбудила дело против Поклонской еще в конце сентября 2016 года, после выборов в Государственную думу. Также дело было возбуждено против избранных от полуострова депутатов. Их и Поклонскую заподозрили в государственной измене (ст. 111 УК Украины, лишение свободы от 10 до 15 лет).
Во вторник, 12 декабря, прокуратура Автономной Республики Крым (входит в состав украинской Генпрокуратуры) заявила, что Наталья Поклонская также совершила «военное преступление», запретив деятельность «Меджлиса крымских татар» (ее деятельность в апреле 2016 года запретил Верховный суд Крыма, признав эту организацию экстремистской по иску Поклонской).