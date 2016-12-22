Правительство Молдавии одобрило смену государственного языка на румынский

Правительство Молдавии одобрило законопроект об изменении названия официального языка с молдавского на румынский в Конституции страны. Соответствующие изменения будут внесены в Конституцию, сообщает Publika TV.

По данным телеканала, фраза «молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики» будет заменена на словосочетание «румынский язык». Никто из членов правительства не высказался против этой инициативы.

В конце октября президент Молдавии Игорь Додон счел «недопустимым» изменение названия официального языка. Глава страны также выражал уверенность, что инициатива не наберет 67 голосов для принятия в парламенте.

Также поправки к конституции одобрил в конце октября Конституционный суд Молдавии. Решение было принято на основе текста Декларации о независимости Молдавии, где румынский язык указан в качестве государственного. Этот документ преобладает над конституцией страны, где указан молдавский язык.