В Самарской области из-за опечатки прекратили выдачу новогодних подарков

В Новокуйбышевске (Самарская область) дети получили новогодние подарки, на вкладышах которых был указан истекший срок годности. Выдача сладких наборов прекращена до установления всех обстоятельств случившегося. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На распечатке, вложенной в коробки, был указан срок годности до февраля 2017 года. «Согласно данным Роспотребнадзора, экспертиза показала, что подарки были произведены в конце ноября — начале декабря 2017 года. Реальный срок их годности истекает в середине февраля 2018 года. Соответствующая информация размещена на коробках, из которых производилась фасовка подарков в праздничную упаковку», — говорится в сообщении правительства. Неверная дата, предположительно, указана в распечатке из-за технической ошибки.

«КП-Самара» сообщает, что подарки были выданы после новогоднего представления. По словам родителей детей, бумага с указанием срока годности находилась внутри набора сладостей, увидеть ее можно было только после вскрытия коробки. По данным издания, раздать успели только 2,8% заготовленных подарков.