Бездомный похитил €300 тыс. из здания аэропорта в Париже

Бездомный вынес €300 тыс. из здания аэропорта Шарль-де-Голль в Париже, сообщила газета Le Parisien.

В пятницу, 8 декабря, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как 50-летний мужчина европейской наружности роется в мусорном баке, расположенном в здании аэропорта. Он облокотился на дверь, за которой находится офис компании Loomis, и обнаружил, что она не заперта. Мужчина зашел в офис, после чего покинул аэропорт с двумя туго набитыми пакетами.

Отмечается, что бездомный, который жил в черте аэропорта, добывая пропитание в контейнерах с отходами, больше там не появлялся.

Полиция начала расследование произошедшего.