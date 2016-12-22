Из-за утечки кислоты на заводе в Австрии пострадали 40 человек
Общество, 15:05
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Из-за утечки кислоты на заводе в Австрии пострадали 40 человек
В Австрии в коммуне Ашах-ан-дер-Донау из-за утечки кислоты на предприятии по изготовлению крахмала Agrana пострадали около 40 человек. Об этом сообщает Austria Presse Agentur. Пострадавшие доставлены в больницы.
Около 200 человек, находившихся на предприятии, эвакуированы. На месте происшествия работают спасатели и пожарные.
По предварительным данным, произошла утечка газообразного хлора.
В мае на предприятии «Брестбытхим» в Бресте произошла утечка паров химического вещества из оборудования в цехе по производству бытовой химии. В результате с подозрением на отравление был госпитализирован слесарь. С завода были эвакуированы 46 человек.