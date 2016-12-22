Глава антинаркотического союза рассказал о госпитализации Даны Борисовой

Телеведущую Дану Борисову 12 декабря госпитализировали в клинику для обследования. Об этом РБК сообщил глава Национального антинаркотического союза (НАС) Никита Лушников.

«Положили в клинику, чтобы полностью ее обследовать именно из-за ее диагноза, связанного с хроническим кашлем. У врачей много версий. Результат еще точно не ясен, сегодня вечером я буду у Даны с врачами», — рассказал он.

Борисова 11 декабря в интервью порталу «Дни.ру» рассказала, что простудилась во время нахождения в реабилитационном центре в Таиланде. По ее словам, ее мучает психосоматический тонзиллит, который обостряется в «момент стрессов». «Голос на нервной почве пропал, мучил жуткий кашель. У меня от него даже порвана диафрагма, состояние тяжелое!» — сказала Борисова.

Ранее Борисова, в частности, была телеведущей программ «Армейский магазин», «Принцип домино», «Сегодня утром».