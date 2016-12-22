ФСБ задержала капитана полиции за организацию незаконной миграции

Сотрудники управления ФСБ по Москве задержали капитана полиции, которого подозревают в организации незаконной миграции. Об этом РБК рассказал источник в центральном аппарате МВД и подтвердил собеседник в Следственном комитете России.

«Капитана полиции патрульно-постовой службы Борисова задержали по подозрению в покровительстве группе лиц, которые организовали изготовление поддельных документов для мигрантов», — рассказал источник в МВД.

Четверо мужчин, данные которых не раскрываются в интересах следствия, арендовали офис, где установили печатное оборудование и наладили производство поддельных миграционных документов, отметил источник. «Капитан полиции осуществлял покровительство их деятельности, за что получал на свою банковскую карту от 3 до 6 тыс. руб. за пакет документов для одного иностранного гражданина», — добавил собеседник в СКР.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК России (организация незаконной миграции), ч. 1 ст. 327 УК России (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов), ч. 3 ст. 290 УК России (получение взятки).