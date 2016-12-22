Полиция начала проверку офисов Тинькофф Банка из-за звонка о минировании

В офисах Тинькофф Банка проводится проверка в связи со звонком об угрозе взрыва. Об этом РБК сообщили в пресс-службе банка.

«Поступил звонок об угрозе взрыва. Полиция проверяет эту информацию. Все сервисы банка работают в штатном режиме. При этом два офиса уже работают, ждем окончания проверки офиса на Головинском», — сообщили в пресс-службе.

Позднее представитель банка рассказал, что проверки завершены, угроза оказалось ложной.

Волна анонимных сообщений о минировании зданий идет по России с 10 сентября. Звонки поступали в 75 регионах, но все они оказались ложными. В сентябре ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 207 УК РФ (телефонный терроризм).

В МВД сообщили, что большая часть сообщений о заложенных бомбах поступала в правоохранительные органы с территории Сирии.

8 декабря Госдума приняла в первом чтении поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие ответственность за заведомо ложные сообщения об угрозе взрыва. В случае принятия закона телефонным террористам будет грозит до восьми, а в отдельных случаях — до десяти лет лишения свободы.