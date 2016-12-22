Вице-мэр Москвы Хуснуллин назвал три главных вектора развития столицы

Главными векторами развития Москвы являются развитие Новой Москвы, освоение промзон столицы и реализация программы реновации жилищного фонда. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин, передает «РИА Новости».

По его словам, развитие новых территорий Москвы — это «точка роста» на ближайшие 20 лет. «Это абсолютно не помешает реализации программы реновации внутри города», — подчеркнул он.

Программа реновации жилищного фонда Москвы предполагает снос домов высотой до девяти этажей, построенных в период с 1957 по 1968 год.

Госдума приняла соответствующий закон в апреле, Путин подписал его в июле.

Хуснуллин также заявил, что к «первой волне» реновации Москва готова — для ​участников программы есть первые квартиры в готовых домах, в процессе проектирования и строительства 236 площадок с объемом 3,5 млн кв. м жилья.

«Мы так называемую первую волну переселения готовы физически поднять. Для этого [есть] закон, есть деньги, есть мощности, чтобы это делать», — приводит его слова ТАСС.

По словам заммэра, реновация — «не простой проект сноса хрущевок, это проект реновации города в целом».

По итогам голосования жителей в программу включены более 5 тыс. домов, большинство из которых — пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% жилищного фонда такого типа в Москве.

Новой Москвой называют территории, включенные в состав Москвы в ходе самого масштабного за всю историю города проекта расширения административно-территориальных границ столицы, которое состоялось в июле 2012 года. Площадь города Москва увеличилась в результате примерно в 2,4 раза.