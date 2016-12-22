Верховный суд отклонил жалобу Навального к Росреестру

Верховный суд России отказал Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) и его главе Алексею Навальному в рассмотрении жалобы по поводу отказа Росреестра предоставить личные сведения владельцев двух домов, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Решение Таганского районного суда осталось в силе, сообщили «Интерфаксу» в суде. По данным суда, операторы и другие лица, получившие доступ к персональным данным, не могут раскрывать третьим лицам персональные данные без согласия субъекта, если это предусматривает закон «О персональных данных».

Речь идет об иске, который Навальный подал в Росреестр после расследования ФБК о бизнесе членов семьи генпрокурора России Юрия Чайки. О подмосковной недвижимости членов семьи Чайки фонд рассказал в декабре 2015 года. В приведенных ФБК документах владельцами этой недвижимости были указаны Игорь Юрьевич Чайка и Артем Юрьевич Чайка, полные тезки сыновей генпрокурора. В более свежих выписках на те же объекты вместо имен были указаны шифры: вместо Артема Чайки — ЛСДУ3, а вместо Игоря — ЙФЯУ9.

В июне 2016 года Алексей Навальный заявил, что имена сыновей генпрокурора были скрыты за шифром в выписках на недвижимость. После этого Навальный и ФБК направили в Росреестр запрос предоставить данные о правообладателях этой недвижимости. В сентябре того же года сын генпрокурора Игорь Чайка заявил, что он и его брат Артем Чайка узнали из СМИ о смене своих имен в выписках Росреестра.

Юрист ФБК Иван Жданов считает, что данные об имуществе должностных лиц должны быть общедоступны.

«Росреестр для нас — один из основных инструментов, и фактически он закрыл данные отдельных должностных лиц, которые должны быть доступны для каждого», — констатировал юрист.

В июне Госдума в третьем чтении приняла законопроект, позволяющий засекретить информацию об имуществе чиновников, напомнил Жданов. «Однако позже он был отклонен. Видимо, решили, отказав в конкретном деле Навальному и ФБК, создать прецедент, чтобы в дальнейшем суды ориентировались на решение Верховного суда», — считает Жданов.



ФБК намерен оспорить решение Верховного суда, рассказал РБК юрист фонда Вячеслав Гимади.

«Единственная возможность отменить решение — если председатель Верховного суда или его заместитель не согласятся с этим определением. А так, видимо, нужно обращаться в Конституционный суд и ЕСПЧ», — пояснил Гимади.

В октябре 2017 года Верховный суд разрешил засекречивать данные о владельцах недвижимости.