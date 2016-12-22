Госдума разрешила использовать герб России на сувенирах и одежде

Депутаты Государственной думы одобрили в третьем, окончательном чтении законопроект, расширяющий возможности неофициального использования государственного герба России. На пленарном заседании в среду, 13 декабря, за поправки проголосовали все 373 парламентария.

Инициативу месяц назад внесли спикер нижней палаты Вячеслав Володин и глава думского комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.

Закон разрешает гражданам России, предприятиям, учреждениям и организациям неофициально использовать изображения герба, в том числе на сувенирной продукции и во время организации массовых публичных мероприятий, указывается в документе. После его принятия россияне смогут свободно изображать герб на жилых домах, личных автомобилях, сувенирах или одежде.

«Таким образом граждане смогут выразить свои патриотические чувства, подчеркнуть гражданскую принадлежность», — утверждали авторы.

Как уточнял Крашенинников, по действующему законодательству государственный герб может использоваться лишь на официальных символах власти, печатях, бланках или госнаградах. «Если государственный герб используется в иных случаях и способами, не соответствующими правилам его официального использования, то за это может последовать административная, а также уголовная ответственность», — объяснил депутат необходимость принятия поправок.

В ходе обсуждения поправок в первом чтении 24 ноября дискуссию среди депутатов Госдумы вызвала возможность использования герба на одежде, в частности, на нижнем белье. «Ношение трусов, например, с гербом России будет надругательством или нет? В США носят трусы с флагом США, и это не считается надругательством. А у нас как будет трактоваться и кем?» — интересовался, в частности, депутат от фракции КПРФ Алексей Куринный. Его также поддержала член фракции «Справедливой России» Елена Драпеко, уточнявшая у Крашенинникова, предполагает ли новая норма использование изображения «герба на одежде и белье». «Да, предполагает», — ответил соавтор законопроекта.

После принятия закона Госдума в третьем чтении он должен быть поддержан Советом Федерации и подписан президентом.