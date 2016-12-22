СМИ сообщили о планах основного акционера «Черкизово» продать бизнес

Семья Игоря Бабаева, которая владеет 89,5% группы «Черкизово», провела переговоры по продаже всего бизнеса с группой «Русагро» и тайской компанией CP Foods (Charoen Pokphand Foods), рассказал источник газеты «Коммерсантъ» в отрасли.

Планы «Черкизово» продать бизнес и переговоры с CPF подтвердили газете два не связанных друг с другом собеседника в инвестиционных кругах.

Запрашиваемая цена — $2 млрд. Это более чем в два раза превышает рыночную капитализацию «Черкизово» и, по данным издания, может помешать сделке.

По словам собеседника издания, переговоры с CP Foods уже идут несколько месяцев, а в ноябре генеральный директор «Черкизово» Сергей Михайлов провел переговоры с основным владельцем «Русагро» Вадимом Мошковичем. Ранее «Русагро» неофициально интересовалось «Черкизово». Гендиректор «Русагро» Максим Басов в июне 2017 года заявлял, что птицеводство может стать новым направлением для группы, отмечает издание.

Однако представитель «Черкизово» отрицает, что собирается продать бизнес. В CPF данную информацию не стали комментировать, заявив, что заинтересованы в построении вертикальной интеграции на всех рынках, в том числе через M&A (mergers and acquisitions — «слияние и поглощение»). В РФПИ, который имеет партнерство с CP Group (владеет CP Foods), и в «Русагро» отказались от комментариев. В испанской Grupo Fuertes (один из акционеров «Черкизово») на запрос «Коммерсанта» не ответили.

ПАО «Группа «Черкизово» — российский производитель мясной продукции и комбикормов. В группу входят бренды: «Петелинка», «Куриное царство», «Империя вкуса», «Мясная губерния», «Моссельпром». Группа объединяет восемь птицеводческих комплексов полного цикла, 15 свинокомплексов, шесть мясоперерабатывающих предприятий, более 140 тыс. га сельскохозяйственных земель и др. В 2016 году «Черкизово» произвела более 903 тыс. т мясопродукции.

Группа «Русагро» занимается мясной продукцией, сельским хозяйством, масложировой продукцией и производством сахара. Группа реализует продукцию более чем в 80 регионах России и более чем в 15 странах мира. «Русагро» имеет в общей сложности 665 тыс. га земель.

CP Foods в России занимается сельскохозяйственным производством, импортом мясосырья и брендированных мясопродуктов. Имеет комбикормовый завод, животноводческие комплексы в Московской, Калужской и Курской областях, которые в общей сложности производят около 30 тыс. т продукции в год.