Жертвами пожара в Пермском крае стали четыре человека

Четыре человека погибли при пожаре в одноэтажном доме барачного типа в селе Березовка Пермского края. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по региону.

Информация о возгорании в жилом доме по улице Центральная в Березовке поступила в экстренные службы 12 декабря в 23:46 по местному времени (21:46 мск). Позднее сотрудники МЧС выяснили, что сообщение поступило спустя примерно 15 минут после начала пожара. По предварительным данным, пожар произошел из-за непогашенной сигареты. Пожар был ликвидирован в 00:55 по местному времени (22:55 мск).

Во время тушения огня пожарные нашли тела четырех человек — двоих мужчин и двух женщин. Еще два человека смогли покинуть горящее здание до приезда пожарной бригады. Кроме того, спасатели вызволили из огня троих человек, включая трехлетнего ребенка.

В начале ноября жертвами пожара в частном доме в поселке Юго-Камский в Пермском крае стали четверо человек — 41-летний мужчина, его 39-летняя сожительница, а также их 11-летний сын и восьмилетняя дочь. По данному факту региональное управление Следственного комитета России завело уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).