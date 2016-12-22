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Роспотребнадзор арестовал меховые изделия на 500 млн руб.
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Роспотребнадзор арестовал меховые изделия на 500 млн руб.
Общество, 10:03
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Роспотребнадзор арестовал меховые изделия на 500 млн руб.

Роспотребнадзор арестовал более 10 тыс. изделий из меха на общую сумму свыше 500 млн руб. из-за нарушений маркировки, сообщается на сайте ведомства.

«Материалы переданы в суд для принятия решения о конфискации», — говорится в сообщении.

По данным на декабрь 2017 года, шубы были арестованы в ​60 субъектах России. Роспотребнадзор направил в правоохранительные органы материалы десяти дел для решения вопроса о возбуждении уголовных дел.

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В октябре 2016 года Роспотребнадзор ​в ходе массовых проверок московских мелкооптовых меховых рынков арестовывал сотни шуб.

Власти ввели обязательную маркировку меховых изделий в августе 2016 года, когда импорт «серого меха» в России превышал легальный ввоз как минимум в десять раз. Правительство ожидало, что чипирование шуб принесет бюджету до 14 млрд руб. в год.

Роспотребнадзор на своем сайте разъясняет, что у легальных шуб, произведенных в фабричных условиях, должна быть специальная маркировка с полной информацией об изделии. Так, должны быть указаны наименование товара, вид меха, страна-изготовитель и производитель. Шубы, сшитые на территории России, маркируются зеленым цветом, импортные — красным.

Теги: Роспотребнадзор , маркировка , мех
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