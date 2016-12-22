«Коммерсантъ» рассказал о решении Мамута объединить свои активы

Управляющий Rambler & Co бизнесмен Александр Мамут намерен объединить принадлежащие ему киносети «Синема Парк» и «Формула кино» с интернет-холдингом Rambler & Co и издательством «Азбука-Аттикус». Об этом он рассказал газете «Коммерсантъ»

​По словам Мамута. в 2018 году все названные компании должны объединиться операционно и на уровне юрлиц. Главой новой структуры станет Роман Линин, в данный момент управляющий киносетями. Мамут намерен возглавить совет директоров новой компании. Топ-менеджеры Rambler & Co останутся на своих местах.

Мамуту принадлежит 100% акций в киносетях и в Rambler & Co (с января) . В «Азбуке-Аттикус» он владеет долей в 51%. Одно из юрлиц Rambler & Co сейчас заложено по кредиту в банке «Открытие», который санируется Банком России. Свой пакет акций в издательстве Мамут планирует передать от холдинга A&NN Investments, управляющего его активами, в новую структуру. Доля в 49%, которой владеет французская Lagardere Publishing, по его словам, размываться не будет.

Бизнесмен предполагает, что объединение приведет к синергии в секторах производства и дистрибуции контента онлайн и офлайн. Так, киносети смогут использовать big data о пользователях, а также клиентскую сеть рекламодателей, которую имеет Rambler & Co, для увеличения посещаемости кинотеатров.

Сокращения, по словам Мамута, коснутся в основном разработки технологий, сервисов и продажи рекламы и почти не затронут издательство. В новой структуре будет работать около 4,5 тыс человек, включая персонал кинотеатров, а ее суммарная выручка по прогнозам должна составить 25 млрд руб в год.