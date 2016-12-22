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Facebook изменил налоговую политику после претензий властей
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Facebook изменил налоговую политику после претензий властей
Финансы, 00:40
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Facebook изменил налоговую политику после претензий властей

Компания Faсebook, владеющая крупнейшей в мире одноименной социальной сетью, решила платить налоги в тех странах, в которых она продает свои продукты, заявил глава финансовой службы компании Дейв Уэнер. Об этом говорится в официальном сообщении Faсebook

Согласно заявлению Уэнера, отныне налоги с доходов на продукты и услуги Faсebook, в частности, рекламные сообщения, будут уплачиваться в тех странах, где есть офисы компании, а не через международный офис, базирующийся в столице Ирландии Дублине. «Мы планируем завершить связанные с этим мероприятия в течение 2018 года, с задачей перевести налоговые операции в локальные офисы к первой половине 2019 года», — сказал он.

В то же время Уэнер заверил, что штаб-квартира компании останется в Мэнло- Парк, Калифорния, где расположен главный сервер. Офис в Дублине продолжит выполнять функции центра международного подразделения.

«Мы верим, что новая структура продаж сделает нас более прозрачными для государств и политических деятелей по всему миру, призывающих к большей открытости доходов, связанных с продажами в их странах», — подчеркнул Уэнер.

В марте 2016 года властям Великобритании удалось заставить компанию платить многомиллионные налоги с продаж рекламы. При этом в 2014 году Facebook заплатил в британскую казну всего 4300 фунтов стерлингов. Вслед за британцами в июле того же года Министерство юстиции США предъявило в отношении Facebook иск в уклонении от уплаты налогов с помощью манипуляций с занижением стоимости активов через международное подразделение в Дублине. Тогда Facebook оценила в $3–5 млрд возможную дополнительную налоговую нагрузку из-за претензий американских властей.

Похожие коллизии между властями и международными IT-компаниями случались и раньше. Так, в январе 2016 года Великобритания обязала Google доплатить $185 млн налогов, которые компания не вносила в течение 10 лет своей деятельности в стране.

В российской налоговой системе Facebook зарегистрировался в апреле 2017 года.

Теги: Facebook , Налоги
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