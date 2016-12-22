Греф ответил на критику проекта «Ладошки» Роскомнадзором

Глава Сбербанка Герман Греф ответил на критику Роскомнадзором проекта банка «Ладошки», сообщает «РИА Новости».

«Есть разные точки зрения о том, как будут трактоваться разные нормы закона. Почему-то Роскомнадзор считает, что законный представитель ребенка не может давать согласия на (биометрическую идентификацию). Мы работали с родителями, родители как раз не очень позитивно относятся к идентификации по отпечаткам пальцев и так далее. «Ладошка» — бесконтактная, и она очень удобна», — сказал Греф. «Идет некий бюрократический спор», — подытожил глава Сбербанка.

«Ладошки» — биометрическая технология для учащихся, которую Сбербанк представил в мае 2015 года на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. В качестве идентификатора используются биометрические данные. Для совершения платежа, например, за школьный обед, необходимо ввести сумму на терминале оплаты и поднести палец или ладонь к сканеру, после чего сумма автоматически списывается с лицевого счета, к которому привязан скан ладони или пальца пользователя.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров раскритиковал проект «Ладошки». По его мнению, биоидентификация — «это опасная история», ведь биометрические данные — не только личное, но и национальное достояние, и «на этом будет строиться цифровая экономика нашей страны».