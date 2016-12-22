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Медведев предложил промаркировать средства индивидуальной защиты рабочих
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Медведев предложил промаркировать средства индивидуальной защиты рабочих
Технологии и медиа, 18:30
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Медведев предложил промаркировать средства индивидуальной защиты рабочих

Правительство должно рассмотреть возможность введения маркировки средств индивидуальной защиты работников, чтобы предотвратить попадание на производство фальсификата, который угрожает здоровью людей. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании по вопросам снижения производственного травматизма, говорится в стенограмме, опубликованной на сайте кабинета министров.

Премьер отметил, что нужно работать над созданием эффективных средств индивидуальной защиты для тех, кто работает на вредном и опасном производстве. «Наша задача — сделать так, чтобы разработки российских производителей могли составить конкуренцию зарубежной продукции и быстрее шли в массовое производство», — добавил он.

Независимо от того, где человек работает, должны быть созданы максимально безопасные условия труда, сказал Медведев.

Премьер отметил, что за десять лет количество несчастных случаев и травм на производстве, в том числе с тяжелыми последствиями, сократилось в два раза.
 

Теги: производство , Дмитрий Медведев , средства индивидуальной защиты
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