Полномочия Столтенберга на посту генсека НАТО продлены до 2020 года

НАТО продлило полномочия генсека альянса Йенса Столтенберга до сентября 2020 года. Об этом говорится в заявлении штаб-квартиры альянса.
«Благодарен, что 29 союзников удостоили меня высокой чести и приняли решение продлить мой срок на посту генерального секретаря НАТО до сентября 2020 года. Я намерен продолжать работать над усилением альянса, чтобы обеспечить безопасность всех наших граждан», –– приводит ТАСС слова Столтенберга.
Он занимает должность генсека НАТО с 2014 года.
Ранее актриса Анджелина Джоли совместно со Столтенбергом написали статью для The Guardian «Почему НАТО должно защищать права женщин».
По их мнению, насилие в отношении женщин «зачастую направлено на разрушение мира и используется в рамках военной стратегии».
НАТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, США и Канаду. Основан в апреле 1949 года. В настоящее время членами НАТО являются 29 стран.