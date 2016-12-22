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Полномочия Столтенберга на посту генсека НАТО продлены до 2020 года
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Полномочия Столтенберга на посту генсека НАТО продлены до 2020 года
Политика, 17:00
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Полномочия Столтенберга на посту генсека НАТО продлены до 2020 года

НАТО продлило полномочия генсека альянса Йенса Столтенберга до сентября 2020 года. Об этом говорится в заявлении штаб-квартиры альянса. ​

«Благодарен, что 29 союзников удостоили меня высокой чести и приняли решение продлить мой срок на посту генерального секретаря НАТО до сентября 2020 года. Я намерен продолжать работать над усилением альянса, чтобы обеспечить безопасность всех наших граждан», –– приводит ТАСС слова Столтенберга.

Он занимает должность генсека НАТО с 2014 года.

Ранее актриса Анджелина Джоли совместно со Столтенбергом написали статью для The Guardian «Почему НАТО должно защищать права женщин».

По их мнению, насилие в отношении женщин «зачастую направлено на разрушение мира и используется в рамках военной стратегии».

НАТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, США и Канаду. Основан в апреле 1949 года. В настоящее время членами НАТО являются 29 стран.

Теги: НАТО , Йенс Столтенберг
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