«Укртрансгаз» сократил поставки газа в Словакию после взрыва в Австрии
Бизнес, 16:46
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«Укртрансгаз» сократил поставки газа в Словакию после взрыва в Австрии
После взрыва на газораспределительной станции в Австрии транзит газа через Украину в направлении Словакии сократится. Об этом сообщается на сайте «Укртрансгаза».
Объем сокращения не уточняется. «В то же время импорт голубого топлива из Словакии обеспечивается согласно плану в среднесуточном режиме 22 млн куб. м», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что из-за взрыва были нарушены поставки газа в несколько европейских стран. Италия ввела в связи с этим чрезвычайное положение.
Утром 12 декабря на газовом хабе в Баумгартене (Австрия) произошел взрыв. Погиб 21 человек, более 10 пострадали. Полиция федеральной земли Нижняя Австрия заявила, что причиной аварии стала техническая неисправность.