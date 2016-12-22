Горбачев попросил посла США в России звонить и заходить «если что»

Первый президент СССР Михаил Горбачев провел встречу с новым послом США в России Джоном Хантсманом, пожелал дипломату успехов в работе и сказал, что может обращаться к нему, передает «Интерфакс».

«Я вам пожелаю успехов. Если что — звоните, заходите», — сказал Горбачев.

Хантсман рассказал Горбачеву о рождении внучки. Он добавил, что когда смотрит на ее фотографию, думает о необходимости избежать ядерной войны. На это Горбачев сказал: «Так может вас в президенты выдвинуть?».

«Я уже однажды пытался баллотировался, но, пожалуй, не буду это повторять», — ответил американский дипломат.

Встреча состоялась в здании Горбачев-Фонда на Ленинградском проспекте в Москве.

Хантсман претендовал на выдвижение в 2012 году в качестве кандидата в президенты от Республиканской партии США, но снял свою кандидатуру в пользу Митта Ромни.

Дональд Трамп назначил Хантсмана послом в России в июле этого года, он сменил на этой должности Джона Теффта. Дипломат до этого работал послом в Сингапуре и в Китае. Также в 2004 году он был избран губернатором штата Юта.