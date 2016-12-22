Умер 104-летний лидер ультрарелигиозной общины Израиля Штейнман

Один из лидеров ультрарелигиозной общины Израиля Аарон Лейб Штейнман скончался в больнице в возрасте 104 лет. Об этом сообщает Jewish.ru.

Он был духовным руководителем литовского направления в ортодоксальном иудаизме. Также Штейнман являлся духовным лидером партии «Дегель а-Тора» и считался одним из самых влиятельных раввинов Израиля.

Штайнман родился в 1913 году под Брестом. Перед началом Второй мировой войны он переехал в Швейцарию, а позднее эмигрировал в Израиль.

Раввин был духовным лидером партии «Дегель а-Тора» контролирующей три места в Кнессете (парламенте страны). В 2012 году он занял 3-е место в списке самых влиятельных раввинов Израиля по версии журнала Forbes.

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