На юго-западе Москвы башенный кран упал на стройплощадку

На юго-западе Москвы упал башенный кран. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МЧС.

Инцидент произошел по адресу улица Академика Анохина, дом 8. «Подразделение МЧС выехало на место происшествия, но наша помощь не потребовалась», — пояснили в пресс-службе.

РБК направил запрос в департамент здравоохранения Москвы. В пресс-службе департамента строительства Москвы сообщили РБК, что «ведутся следственные мероприятия».

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах, во время инцидента пострадали двое рабочих из Таджикистана. Кран упал на бытовку, в которой они жили. По данным собеседника агентства, по пути в больницу один из рабочих скончался.

Фотографию с места инцидента в своем Twitter опубликовал РЕН ТВ. По данным телеканала, кран упал на стройке пожарного депо.

В начале сентября башенный кран обрушился на строительной площадке в подмосковных Химках. При инциденте пострадали четыре человека. Двое из них от полученных ранений скончались.