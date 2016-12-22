В Петербурге задержан разбивший окно Исаакиевского собора мужчина

Полиция передала сотрудникам скорой помощи мужчину, который разбил стекло и повредил дверь Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, передает «Интерфакс». Информация о ЧП поступила в полицию 11 декабря около 20:30 мск.

Художественные памятники собора не пострадали, заявил РБК директор государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Юрий Мудров. «Ущерб сейчас устанавливает комиссия музея вместе с (комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. — РБК) КГИОП», — уточнил он.

Мудров рассказал, что до инцидента злоумышленник находился внутри собора, где пытался проникнуть в подвал под видом технического работника. «Сотрудники охраны музея его задержали и выдворили. Затем он, будучи на улице, обошел собор, выбрал для себя окно, в которое пытался проникнуть. Когда эта попытка не удалась, он бросил металлический предмет в окно, за которым находился витраж, но повредил только техническое стекло. Затем его [мужчину] задержали», — добавил директор музея.

Он предположил, что пытавшийся проникнуть в собор может иметь психические отклонения. «Судя по поведению, человек неадекватный, можно сказать, больной, но [точной информацией] пока не располагаем, хотя есть предварительные сведения о его болезненном состоянии», — поделился Мудров.

Он добавил, что руководитель службы охраны и комиссия из сотрудников музея занимаются расследованием произошедшего.