Шохин рассказал о предновогодней встрече Путина с бизнесменами

Президент России Владимир Путин 21 декабря встретится с представителями бизнеса. Об этом журналистам рассказал глава ​Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Он отметил, что встреча является «предновогодней» и не будет «перегружена тяжелой дискуссией».

«Пока официальных приглашений мы не получали, но предварительно — так», — цитирует Шохина «Интерфакс».​

Путин регулярно встречается с бизнесменами. Прошлое мероприятие состоялось 21 сентября. На встрече, в частности, присутствовали главы крупнейших российских компаний, таких как «Газпром», «Роснефть», «Роснано», «Ростех», а также банков — Сбербанка, ВТБ и других. На мероприятии присутствовали главы администрации президента, Министерства экономического развития, Минфина, Банка России и других ведомств.