Умер дезертировавший в КНДР 50 лет назад американский солдат

Чарльз Роберт Дженкинс, дезертировавший в Северную Корею в 1965 году, умер в Японии в возрасте 77 лет, сообщает Reuters. Данные о его кончине подтвердили власти города Садо, в котором он жил, но других подробностей они не разгласили.

В январе 1965 года 24-летний сержант Дженкинс, патрулировавший ночью участок в демилитаризованной зоне между Южной Кореей и КНДР, исчез. Он попросил дежуривших с ним сослуживцев подождать, пока он проверит уходившую вниз дорогу, и перебрался на территорию Северной Кореи. Дженкинс признался в том, что много пил в ночь побега. Он рассказывал, что боялся, что его отправят воевать во Вьетнам.

В Северной Корее Дженкинс обучал солдат английскому, снялся в пропагандистском фильме в роли американского шпиона и женился на похищенной корейцами японке Хитоми Сога, помогавшей обучать шпионов.

Его жену власти КНДР отпустили в Японию в 2002 году, Дженкинса и их двух дочерей, рожденных в КНДР, — в 2004 году. Все время, прожитое в Корее, он боялся за безопасность семьи, а потому был вынужден выполнять требования корейцев, признавался бывший американский солдат, передает агентство.

По данным южнокорейского Министерства объединения, в июне 2017 года общее число перебежчиков из КНДР за всю историю наблюдения составило 30,8 тыс. человек.