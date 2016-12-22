Минтранс поручил ликвидировать долги по зарплате сотрудникам «ВИМ-Авиа»

Глава Минтранса Максим Соколов поручил Росавиации ликвидировать задолженность по зарплате перед сотрудниками авиакомпании «ВИМ-Авиа», говорится в сообщении ведомства.

«В целях обеспечения прав работников авиакомпании «ВИМ-Авиа» на своевременную оплату труда и трудоустройство при высвобождении персонала продолжить работу по трудоустройству высвобождаемых работников в организации и предприятия гражданской авиации. Также принять безотлагательные меры по погашению задолженности по заработной плате», — приводятся в сообщении слова поручения Соколова. Отчет о работе по выполнению поручения должен быть предоставлен оперативным штабом по ситуации вокруг перевозчика 15 декабря.

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» прекратила свою деятельность в конце сентября из-за нехватки средств для обслуживания полетов. Владельцы авиакомпании Рашид и Светлана Мурсекаевы покинули Россию. Вскоре после этого в отношении руководства авиакомпании было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество). Кроме того, руководство «ВИМ-Авиа» обвиняется в преднамеренном банкротстве компании.

Еще одно уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом 12 декабря. В ведомстве заявили, что «ВИМ-Авиа» работала по мошеннической схеме, представляя из себя пирамиду. Рашид Мурсекаев и еще несколько бывших членов руководства компании подозреваются в превышении служебных полномочий. Они, по версии следствия, приобретали по завышенным ценам авиатопливо у компаний, подконтрольных Мурсекаеву.