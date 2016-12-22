Федор Емельяненко отсудил у застройщика квартиру

Суд удовлетворил иск четырехкратного чемпиона мира по смешанным боевым искусствам Федора Емельяненко, признав за ним право собственности на квартиру, купленную в рамках участия в долевом строительстве. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте Замоскворецкого районного суда, рассматривавшего дело.

ТАСС со ссылкой на представителя суда уточнил, что речь идет о квартире в Москве и двух машино-местах.

«МК» сообщил в ноябре, что 22-этажная новостройка в районе Якиманки в Москве, в которой спортсмен купил квартиру в 2009 году, до сих пор не сдана в эксплуатацию.

По данным суда, ответчиком по делу выступило ООО «ОЛТЭР». В июле "Ведомости" писали, что Москомстройинвест подозревает компанию в нецелевом использовании привлеченных у дольщиков средств и настаивает на возбуждении против нее уголовного дела