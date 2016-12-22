Бортников предупредил об угрозе возвращения боевиков из Сирии

Освобождение территорий, находившихся под контролем боевиков «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России), в Сирии и разгром сил террористов могут привести к возврату боевиков в Россию. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил глава Национального антитеррористического комитета (НАК) и ФСБ Александр Бортников.

Бортников подчеркнул, что после разгрома ИГ в Сирии «его лидеры и боевики вынуждены искать способы продолжения террористической деятельности на территориях других государств, включая Российскую Федерацию». «Реальную опасность представляет возвращение в Россию бывших участников незаконных вооруженных формирований из стран Ближнего Востока, которые могут войти в состав бандгрупп, законспирированных ячеек, а также участвовать в формировании их пособнической базы и вербовке новых боевиков», — рассказал Бортников.

Кроме того, глава НАК сообщил, что террористы продолжают попытки организовать на территории России новые атаки. Так, в 2017 году в России удалось предотвратить 61 преступление террористической направленности, в том числе 18 терактов. «Результаты анализа полученной информации свидетельствуют о сохраняющихся попытках международных террористических организаций создать очаги террористической активности в разных регионах РФ», — рассказал Бортников.

Ранее Бортников рассказал о планах террористов организовать атаки на новогодние праздники в Москве. Боевики были обезврежены с 9 по 11 декабря. Силовики изъяли у них оружие и взрывные устройства.