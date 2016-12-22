ЦБ ввел временную администрацию в крымском банке ВВБ

Центробанк ввел временную администрацию в зарегистрированном в Крыму банке ВВБ, говорится в сообщении регулятора. Ей предстоит оценить финансовое положение банка и принять необходимые меры для его спасения.

Временная администрация вводится в банке сроком на шесть месяцев. Также на три месяца Банк России ввел мораторий на выплаты ВВБ кредиторам.

«Указанные решения приняты Банком России в целях защиты интересов кредиторов и вкладчиков ПАО Банк «ВВБ» с учетом его значимости для Республики Крым, а также города Севастополя и обеспечат полный контроль ситуации в кредитной организации и сохранность ее активов», — сообщили в ЦБ.

В Центробанке напомнили, что ВВБ является участником системы страхования банковских вкладов. Это позволит каждому вкладчику рассчитывать на возмещение средств в размере до 1,4 млн руб. Выплаты по вкладам начнутся не позднее чем через 14 дней со дня введения моратория.

Крымские ВВБ и Генбанк этим летом оказались под санкциями США за работу на полуострове. 10 августа ЦБ ввел временную администрацию в Генбанке.

Газета «Коммерсантъ» 8 декабря писала, что ВВБ сначала ограничил, а затем приостановил выдачу средств клиентам, по данным издания, перебои начались 4 декабря. Но в пресс-службе банка в ответ на запрос издания заявили, что деятельность ведется в обычном режиме. «В некоторых отделениях наблюдается увеличение количества клиентов, обратившихся за вопросами и консультациями», — добавили в пресс-службе.

По данным ренкинга «Интерфакс-100», банк ВВБ к третьему кварталу 2017 года занял 175-е место в России по размеру активов. Они составляют более 14,7 млрд руб.