Суд зарегистрировал иск АФК «Система» на 330 млрд руб. к «Роснефти»

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск АФК «Система» к «Роснефти» и «Башнефти» на сумму 330,4 млрд руб., следует из материалов суда. Вместе с тем производство по иску пока еще не начато.

Как следует из картотеки арбитражных дел, иск поступил в суд 11 декабря.

О подаче иска на сумму более чем 330 млрд руб. от АФК «Система» к «Роснефти» и «Башнефти» стало известно 8 декабря. В «Системе» обвинили нефтекомпании в доведении ее до банкротства и «разрушении корпоративной стоимости». Этот иск стал встречным к новому иску «Роснефти», которая 7 декабря потребовала с АФК «Система» 131,6 млрд руб. С учетом первого иска на сумму 170,6 млрд руб. требования нефтекомпании к АФК «Система» превысили 300 млрд руб.

«Роснефть» обвинила АФК «Система» в причинении убытков из-за реорганизации «Башнефти» в 2014 году. В августе суд удовлетворил иск нефтекомпании, однако снизил размер компенсации со 170,6 млрд до 136,3 млрд руб. Второй иск связан с требованием возместить сумму дивидендов, которые «Система» вывела из «Башнефти» с 2009 по 2014 год (в период, когда АФК владела башкирской компанией) за вычетом уплаченных налогов.