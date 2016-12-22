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Титов заявил о надежде на оплату предвыборной кампании малым бизнесом
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Титов заявил о надежде на оплату предвыборной кампании малым бизнесом
Выборы президента России, 05:01
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Титов заявил о надежде на оплату предвыборной кампании малым бизнесом

Председатель Партии роста и бизнес-омбудсмен Борис Титов, который сообщил о намерении участвовать в президентских выборах, выразил надежду, что его предвыборную кампанию оплатит малый бизнес. Об этом он заявил в интервью «РИА Новости».

«В этом смысле мы надеемся, что нас, как на прошлой кампании, поддержит малый бизнес», — сказал Титов. По его словам, оказать финансовую поддержку могут те компании, которые оплачивали участие его партии в выборах в Государственную думу. Он напомнил, что средствами помогали «киоскеры и ларечники».«Например, в Самаре рынок не дали снести, так они там каждый по чуть-чуть, по тысяче рублей, по пять тысяч рублей переводили», — рассказал Титов.

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В конце ноября, Партия роста приняла решение выдвинуть на президентские выборы 2018 года Бориса Титова. Соответствующее решение было приятно единогласно на заседании федерального политсовета.

Титов тогда заявил, что на президентской гонке «будет явный и бесспорный фаворит» — президент Владимир Путин. Однако он и его партия «крайне не удовлетворены» тем, что на предстоящих выборах не имеют политического представительства группы предпринимателей и людей, которые работают в малом и среднем бизнесе, а также индивидуальные предприниматели и представители экономики

Лидер Партии роста оценил свой электорат в 20–25% от взрослого населения России. В своей предвыборной программе он предлагает, в том числе расширение экономических свобод, поддержку малого и среднего бизнеса, гарантию собственности и декриминализацию экономической деятельности.

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О своем участие в выборах президент России Владимир Путин объявил 6 декабря. Он будет принимать участие в президентской гонке в четвертый раз. Кроме того, свои кандидатуры выдвинули, в том числе лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский, журналистка Ксения Собчак и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Теги: Выборы , выборы президента 2018 , Александр Титов
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