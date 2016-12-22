В Киеве предложили новую модель образования после критики в Совете Европы

Министерство образования и науки Украины выразило готовность реализовать рекомендации Венецианской комиссии при Севете Европы по вопросу об образовании на языке нацменьшинств и предложило свои варианты. Об этом сообщается на сайте украинского Минобрнауки.

Ведомство предложило несколько моделей.

Первая — это преподавание в школах на языке нацменьшинств всех предметов с первого по 11 класс наряду с украинским. Такая модель будет действовать для тех, кто говорит на, так называемом «уязвимом языке». К нему относятся народности, которые «которые не живут в среде собственного языка». К такой категории украинское Минобрнауки причислило крымских татар, которые проживают там, где «исключительно» говорят на русском или украинском.

Вторая модель обучения, которую предлагает украинское министерство, будет применяться к тем народностям, которые говорят на языках Европейского Союза. Для них предлагается изучать свой язык и украинский до пятого класса. После этого к предметам на родном языке будут добавляться те, которые будут преподаваться на украинском. Во время дальнейшего обучения их доля будет увеличиваться и пропорционально расти до старшей школы. Такая модель будет действовать в том числе для тех, кто говорит на польском, словацком и болгарском языке. Для детей, который живут в румынской и венгерской общине, министерство предложило вводить меньше предметов на украинском языке.

Третья модель обучения — для языковой группы, которая близка у украинскому, а говорящие на ней живут в среде собственного языка. К таким языкам относится русский.

Дети, которые будут учиться по этой модели, перейдут на обучение на украинском после пятого класса. «Дети, материнский язык которых русский, легко усваивают украинский», — сказали в ведомстве. По мнению украинского министерства, школа — это единственное место, где дети смогут применять государственный, украинский язык. «Изучая предметы на украинском, одновременно продолжая изучать русский как предмет, дети смогут качественно, на высоком уровне овладеть сразу двумя языками — и украинским, и русским», — заявил в украинском Минобрнауки.

Украинский закон об образовании, который подписал 25 сентября, президент Украины Петр Порошенко, исключает обучение на языке национальных меньшинств с пятого класса. Против данной законодательной нормы выступили, в том числе Венгрия, Румыния, Греция, Болгария, а также Россия.

Порошенко, выступая в ПАСЕ, 11 октября пообещал, что Киев будет придерживаться Европейской хартии о языках нацменьшинств и заверил, что Киев передаст в Венецианскую комиссию текст закона, чтобы она провела экспертизу. Тогда он заявил, что Украинские власти «полностью внедрят ее вывод». В ноябре власти Киев направил в Венецианскую комиссию текст закона.

В пятницу, 8 декабря, Венецианская комиссия постановила, что новый украинский закон об образовании дискриминирует национальные меньшинства. Она постановила, что он «не дает решений для языков, которые не являются официальными», в частности для русского, который широко используется на Украине. «Менее благоприятное отношение к таким языкам трудно оправдать, и, следовательно, это порождает проблемы дискриминации», — заявили в Венецианской комиссия. Она порекомендовала Киеву проконсультироваться с национальными меньшинствами и внести в закон поправки, чтобы он был более сбалансированным.