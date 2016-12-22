Группа ЕСН Березкина заинтересовалась покупкой Рефтинской ГРЭС

Группа ЕСН, владельцем которой является Григорий Березкин, рассматривает возможность покупки Рефтинской ГРЭС в Свердловской области. Об этом сообщил представитель ЕСН, передает ТАСС. Электростанцию продает итальянский энергохолдинг Enel.

«Мы изучаем эту возможность», — сказал собеседник агентства.

«Энел Россия» пытается продать Рефтинскую ГРЭС с лета 2016 года. Причиной продажи стали сложности с поставками угля, заявлял гендиректор Enel Франческо Стараче. Также компания планирует прекратить использовать угольное топливо и хочет перейти на возобновляемые источники энергии.

Покупкой ГРЭС интересовались компании «Интер РАО», «Газпром энергохолдинг», Сибирская генерирующая компания и китайская Huadian. По словам источников «Ведомостей», продать электростанцию не удалось из-за высокой цены в 30 млрд руб.

В октябре знакомый Березкина рассказывал «Ведомостям», что компания «Русэнергосбыт», 50,5% которой владеет ЕСН, стала еще одним претендентом на покупку ГРЭС. Источник близкий к одной из сторон переговоров подтверждал это. По словам собеседника издания, компания готова отдать за электростанцию около 20 млрд руб.

Как сообщается на сайте «Энел Россия», Рефтинская ГРЭС — тепловая угольная электростанция. Ее общая установленная электрическая мощность составляет 3800 МВт. Станция состоит из шести 300 МВт и четырех энергоблоков по 500 МВт. ГРЭС вырабатывает 40% электроэнергии, которую потребляет Свердловская область.