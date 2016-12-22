Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,41 58,90 EUR Нал. 70,01 69,36 USD Бирж. 59,01 -0,13 EUR Бирж. 69,52 -0,14 USD ЦБ. 59,23 -0,05 EUR ЦБ. 69,80 +0,16 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 17039,99 +2339,99 ММВБ 2148,60 +2,07% РТС 1144,35 +2,22% Brent 64,66 +2,00% DJIA 24356,97 +0,11% Nasdaq 6869,17 +0,43% FTSE 7453,48 +0,80%
Группа ЕСН Березкина заинтересовалась покупкой Рефтинской ГРЭС
Лента новостей
Считаете себя хорошим рыбаком и опытным водителем: пройдите тест 23:16, РБК и Mitsubishi Pajero Sport Яценюк рассказал о приказе Турчинова применять оружие в Крыму в 2014 году 23:03, Политика Власти рассказали о лицензии водителя у устроившего взрыв в Нью-Йорке 22:54, Общество Глава штаба Собчак объяснил отсутствие критики Путина 22:49, Политика С третьего подхода: каким будет вывод российской группировки из Сирии 22:25, Политика МОК объяснил дисквалификацию российского чемпиона Сочи-2014 22:20, Спорт Путин после встречи с Эрдоганом раскритиковал решение США по Иерусалиму 22:18, Политика Вы заблуждаетесь: разбираемся с мифами про имплантацию 22:02, РБК и My Ideal Smile Шойгу заявил о начале возвращения российских военных из Сирии 22:01, Политика ВТБ представил новый логотип 21:50, Бизнес CNN узнал детали создания взорвавшейся в Нью-Йорке бомбы 21:40, Общество «Локомотив» увеличил отрыв от «Зенита» перед перерывом в чемпионате 21:34, Спорт Адвокат ответил на сообщения о предъявлении новых обвинений Родченкову 21:28, Общество В Сирии останется часть российской авиатехники после вывода войск 21:22, Политика Суд в Киеве отпустил Михаила Саакашвили 21:20, Политика Матеуш Моравецкий принес присягу премьер-министра Польши 21:18, Политика «Мосэкомониторинг» назвал концентрацию вызвавшего вонь меркаптана 21:14, Общество Оптовые цены на бензин снизились после запроса антимонопольной службы 21:07, Бизнес «Русская аквакультура» в ходе SPO привлекла чуть больше 1 млрд руб. 21:02, Бизнес Квест: как доехать до Шереметьево за 30 минут 20:51, РБК и Porsche «ВТБ Капитал» спрогнозировал рост инфляции в начале 2018 года 20:43, Финансы В Пекине начались российско-китайские учения по противоракетной обороне 20:40, Политика СМИ узнали мотивы подозреваемого во взрыве бомбы в Нью-Йорке 20:31, Общество Биржа Санкт-Петербурга выступила против запрета трейдерам продаж бензина 20:27, Бизнес СМИ узнали о просьбе продлить реставрацию старейшего кинотеатра Москвы 20:24, Бизнес Валютный рынок: как не пасть жертвой спреда и бумажной волокиты 20:23, РБК и Thomson Reuters Международная коалиция ответила на вывод российских войск из Сирии 20:22, Политика Дуров объяснил смену алгоритма шифрования Telegram 20:21, Технологии и медиа
Группа ЕСН Березкина заинтересовалась покупкой Рефтинской ГРЭС
Бизнес, 23:33
0
Группа ЕСН Березкина заинтересовалась покупкой Рефтинской ГРЭС

Группа ЕСН, владельцем которой является Григорий Березкин, рассматривает возможность покупки Рефтинской ГРЭС в Свердловской области. Об этом сообщил представитель ЕСН, передает ТАСС. Электростанцию продает итальянский энергохолдинг Enel.

«Мы изучаем эту возможность», — сказал собеседник агентства.

«Энел Россия» пытается продать Рефтинскую ГРЭС с лета 2016 года. Причиной продажи стали сложности с поставками угля, заявлял гендиректор Enel Франческо Стараче. Также компания планирует прекратить использовать угольное топливо и хочет перейти на возобновляемые источники энергии.

Покупкой ГРЭС интересовались компании «Интер РАО», «Газпром энергохолдинг», Сибирская генерирующая компания и китайская Huadian. По словам источников «Ведомостей», продать электростанцию не удалось из-за высокой цены в 30 млрд руб.

В октябре знакомый Березкина рассказывал «Ведомостям», что компания «Русэнергосбыт», 50,5% которой владеет ЕСН, стала еще одним претендентом на покупку ГРЭС. Источник близкий к одной из сторон переговоров подтверждал это. По словам собеседника издания, компания готова отдать за электростанцию около 20 млрд руб.

Как сообщается на сайте «Энел Россия», Рефтинская ГРЭС — тепловая угольная электростанция. Ее общая установленная электрическая мощность составляет 3800 МВт. Станция состоит из шести 300 МВт и четырех энергоблоков по 500 МВт. ГРЭС вырабатывает 40% электроэнергии, которую потребляет Свердловская область.

Теги: ЕСН , Рефтинская ГРЭС , Григорий Березкин
Главное
Российскую военную группировку сократят на две трети Политика
Материалы по теме
Фонд Потанина и Березкина выкупил 36,6% Быстринского ГОКа Бизнес
«Газпром» предложил Березкину покупать сырье по экспортной цене Бизнес
НПЗ для олигархов: кто будет строить завод на Амуре Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку