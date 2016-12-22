ВТБ представил новый логотип

ВТБ опубликовал новый логотип кредитной организации, который будет использоваться после присоединения банка ВТБ24. Он размещен на странице ВТБ в Facebook.

В логотипе банка изменилось «крыло», которые присутствовало на фирменном знаке ВТБ с 1990 года. Изменилась его форма: ​теперь она представляет собой три горизонтальных полосы. Поменяли и цвет крыла — с синего на голубой.

В октябре 2017 года глава ВТБ24 Михаил Задорнов заявил, что группа ВТБ проведет ребрендинг в связи с объединением розничного и корпоративного банков. Об этом сообщал «Интерфакс».