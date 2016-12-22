ВТБ представил новый логотип
Бизнес, 21:50
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ВТБ представил новый логотип
ВТБ опубликовал новый логотип кредитной организации, который будет использоваться после присоединения банка ВТБ24. Он размещен на странице ВТБ в Facebook.
В логотипе банка изменилось «крыло», которые присутствовало на фирменном знаке ВТБ с 1990 года. Изменилась его форма: теперь она представляет собой три горизонтальных полосы. Поменяли и цвет крыла — с синего на голубой.
В октябре 2017 года глава ВТБ24 Михаил Задорнов заявил, что группа ВТБ проведет ребрендинг в связи с объединением розничного и корпоративного банков. Об этом сообщал «Интерфакс».одобрили реорганизацию кредитной организации с 1 января 2018 года. В декабре 2016 года председатель правления ВТБ Андрей Костин сообщал, что банк ВТБ24 войдет в состав ВТБ в первый рабочий день 2018 года. Он подчеркивал, что часть топ-менеджеров ВТБ24 займут руководящие посты в ВТБ.