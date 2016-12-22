ММК приобрел завод по производству оцинкованного проката

Магнитогорский металлургический комбинат сообщил о завершении сделки по приобретению 100% в Лысьвенской металлургической компании (ЛМК). ЛМК позиционирует себя как единственный в России производитель электролитически оцинкованного проката с защитными покрытиями. Сумму сделки в компании не раскрывают.

Общая мощность ЛМК по производству холоднокатаного проката с полимерным покрытием, который используется в автомобильной промышленности, строительной индустрии и в общем машиностроении, составляет 350 тыс. т в год. В ММК сообщили, что компания планирует поддерживать загрузку действующих производственных мощностей ЛМК на максимальном уровне.

«Приобретение активов ЛМК обеспечит укрепление позиций ПАО «ММК» за счет расширения продуктовой линейки. Кроме того, сделка позволит повысить совокупную эффективность и конкурентоспособность группы компаний ММК благодаря увеличению объемов производства и реализации продукции с высокой добавленной стоимостью», — заявил гендиректор ММК Павел Ширяев, слова которого приводятся в сообщении.

ФАС России выдала разрешение ММК на покупку ЛМК, несмотря на то что доля рынка оцинкованного проката у объединенной компании увеличится до более чем 35%.

«Коммерсантъ» сообщил, что сделка по покупке ЛМК может быть осуществлена за переуступку долгов Лысьвенского металлургического завода, которые составляют 5 млрд руб.

ММК летом этого года ввела в эксплуатацию очередной агрегат непрерывного горячего цинкования, который увеличил мощности компании по производству оцинкованного проката на 20%, до более 2 млн т в год.