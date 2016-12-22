Вход в римский Пантеон станет платным

Вход в Пантеон в Риме станет для туристов платным. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, плата будет введена в мае 2018 года. Тех, кто пришел помолиться, изменения не коснутся. Вход на территорию храма во время религиозных церемоний будет запрещен.

Стоимость билета составит €2. В Министерстве культуры и туризма Италии пояснили, что в стране очень много памятников культуры и искусства, внесенных в списки ЮНЕСКО, и их содержание является серьезной нагрузкой для казны.

Пантеон (храм всех богов) — памятник древнеримской архитектуры. Построен в 126 году до нашей эры. В 609 году нашей эры был освящен как христианский храм. На территории Пантеона погребены, в частности, художник Рафаэль Санти, первый король объединенной Италии Виктор Эммануил II.