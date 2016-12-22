Умер писатель Сергей Есин

Сергей Есин (Фото: Антон Тушин / ТАСС)

Писатель, журналист и экс-ректор московского Литературного института имени А.М.Горького Сергей Есин умер 11 декабря в Минске на 82-м году жизни. Об этом говорится в сообщении на сайте Литературного института.

В сообщении указывается, что в Минск Есин отправился в составе делегации Литинститута, которая представляет Дом национальных литератур.

«Это тяжелая утрата для всего нашего института. Я считаю его во многом своим учителем. Он всю свою жизнь воплощал в литературе и успел опубликовать несколько томов дневников», — сказал в память о Сергее Есине преподаватель Литинститута Александр Михайлов.

«Он старался не только направить нас в литературе, но и в жизни. Учил отстаивать свою точку зрения, без оглядки на чужое мнение. Ничего не бояться и идти до конца — как в искусстве, так и по жизни. Быть честным наедине с собой», — рассказала его студентка, культурный обозреватель Екатерина Писарева.

«Только он мог позвонить во внеучебное время, чтобы рассказать, что удивило его сегодня. Казалось, что он будет всегда — вечно молодой, человек с юным сердцем и мудрой душой. Совсем недавно мы ходили с ним на премьеру Богомолова «Волшебная гора» — он очень любил Томаса Манна. Впечатлившись спектаклем, он уверял меня, что поедет летом в Давос — в манновские места, чтобы найти ответы на свои вопросы. Надеюсь, что он их уже нашел», — добавила Писарева.

Есин родился 18 декабря 1935 года в Москве. В 1960 году он заочно окончил филологический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова. В 1969 году в журнале «Волга» вышла первая крупная повесть Есина «Живем только два раза». В 1979 году Есин стал членом Союза писателей СССР. В 1981 году заочно окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС, тогда же он уволился с должности главного редактора литературных вещаний Всесоюзного радио.

В 1987 году Есин стал преподавателем Литературного института имени А.М.Горького, а с 1992 по 2006 год занимал пост ректора института. С 1994 года писатель стал членом правления, а с 1999 года — секретарем Союза писателей России. Он также является вице-президентом Академии российской словесности.

Всего Есин написал более 25 прозаических книг. Среди его произведений — «Имитатор», «Затмение Марса», «Дневники ректора». В 2000 году Есин получил почетное звание заслуженного деятеля искусств России «за заслуги в области искусства». В 1996 году ему вручили орден Дружбы, а в 2004 году — орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени «за большой вклад в развитие отечественной культуры».

Есин является лауреатом Международной премии имени М.А.Шолохова в области литературы и искусства, Бунинской премии, Горьковской литературной премии, Премии «Венец» Союза писателей Москвы и премии «Золотой Дельвиг».