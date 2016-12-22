Против сжегшей дом в отместку за выселение жительницы ХМАО возбудили дело

Полиция возбудила уголовное дело против жительницы города Советского Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), которая сожгла жилой дом, решив отомстить за выселение из него. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД.

В июле 51-летняя женщина сняла квартиру в частном доме в городе Советском на улице 8 Марта. Через пару месяцев она поссорилась с хозяйкой дома из-за того, что не смогла вовремя заплатить за аренду, после чего ее выселили.

Спустя несколько дней женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решила отомстить и подожгла висевшую на веранде куртку. После этого она скрылась с места происшествия.

В результате дом полностью выгорел. Полиция оценила ущерб, который был нанесен владельцам, в 3 млн руб. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога).