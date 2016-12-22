Суд признал виновными фигурантов дела о беспорядках на Хованском кладбище

Щербинский суд Москвы признал виновными в хулиганстве пятерых фигурантов дела о массовых беспорядках на Хованском кладбище в мае 2016 года, сообщает ТАСС.

Виновными признаны уроженцы Таджикистана Диловар Юнусов, Джоми Чакалов, Рахмуддин Садурдинов, Ходжикурбон Буриев и Шоимардон Ахмадов. Прокурор просила приговорить каждого из обвиняемых к 3,5 года колонии общего режима. Всего по делу проходит 17 человек.

«Вина всех подсудимых, совершивших хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (пункт «а», часть первая, статья 213 УК РФ) установлена в полном объеме», — приводит агентство слова судьи Оксаны Клименко.

Суд переквалифицировал им обвинение на более мягкое, исключив из него статью об умышленном уничтожении или повреждении имущества, а также два эпизода по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Таким образом, суд согласился с позицией прокурора, который в прениях сторон отказался от обвинения по нескольким статьям и просил смягчить квалификацию обвинения по статье "Хулиганство", указывает агентство.



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Массовая драка на столичном кладбище произошла 14 мая 2016 года. В ней участвовали свыше 400 человек, трое погибли, 30 были ранены и госпитализированы. Причиной конфликта стал передел сфер влияния криминальных группировок на рынке ритуальных услуг. По данным МВД, в беспорядках участвовали в основном выходцы из Средней Азии и Северного Кавказа. За возможность работать на кладбище мигранты платили «крыше» по 10% с каждого заказа. Выходцы из Северного Кавказа потребовали увеличить выплаты до 20–30%. Это стало причиной конфликта.