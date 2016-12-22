В Москве открыли мемориальную доску Солженицыну

В Москве открыли мемориальную доску писателю Александру Солженицыну в честь 99-летней годовщины со дня его рождения. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Доска размещена на доме 12, стр. 8 по Тверской улице, где Солженицын жил до высылки в 1974 году. Ее автором стал скульптор Андрей Ковальчук.

Вдова писателя Наталья Солженицына поблагодарила всех собравшихся и выразила надежду, что они будут не только хранить память Солженицына, но и делать то, во что он верил.

Вице-мэр столицы Леонид Печатников заявил: «Москва продолжает отдавать долги. Совсем недавно мы сумели сделать казалось бы то, что казалось невозможным. Мы по указу президента открыли стену скорби, памятник жертвам политических репрессий. Открытие памятника и сегодняшней доски — закономерность».

Член Совета Федерации Владимир Лукин рассказал о последнем телефонном разговоре с Солженицыным. «Он говорил, что он сделал всё, закончил свою работу, в основном», — рассказал сенатор. «Дом, который стоит здесь навсегда именно как дом Солженицына, он будет жить здесь, потому что всегда будет жить русская словесность, совесть и достоинство и великая русская мечта жить не по лжи», — добавил Лукин.

Глава столичного комитета по культуре Александр Кибовский рассказал, что в дальнейшем в этом доме будут проводиться юбилейные мероприятия к столетию Солженицына и будет создана «мемориальная зона».

Накануне радиостанция «Говорит Москва» сообщила, что активисты движения «Революционный коммунистический союз молодежи (большевиков)» расклеили на улице Александра Солженицына стикеры с надписями «Литературных власовцев вон из Москвы». В октябре 2016 года представители движения повесили у входа в музей ГУЛАГа чучело с портретом Солженицына.

Почетный председатель РКСМ (б) Александр Батов в разговоре с РБК отметил, что в качестве ответа на установку мемориальной доски писателю рассматриваются несколько мероприятий «разной степени радикализма». «В том числе рассматриваются варианты обращения через Государственную думу по поводу того, насколько адекватна вообще установка памятных знаков такому человеку. Есть мнение, что установка подобных знаков — это аналогия с памятной доской Маннергейма. Поэтому рассматриваются варианты обращения в парламент, в федеральную прокуратуру и так далее», — сказал он.

Батов добавил, что у Солженицына много противников, поэтому он не исключает «каких угодно эксцессов» в связи с установкой мемориальной доски.

Солженицын родился 11 декабря 1918 года. Писал художественную литературу и публицистику, а также исторические исследования. В 1974 году был лишен советского гражданства и выслан из СССР в связи с публикацией в самиздате романа «Архипелаг ГУЛАГ». В 1970 году Солженицыну присудили Нобелевскую премию по литературе с формулировкой «за нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литературы». Получить ее писатель смог только четыре года спустя, уже после высылки.